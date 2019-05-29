Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".

"На Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 (местного времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18.00 (местного времени)", - отмечает компания.

Агентство напоминает, что в апреле возникла проблема с качеством российского сырья, поступающего в Белоруссию по "Дружбе".

"На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию. Несколько стран приостанавливали прокачку. В мае поставки возобновились.", - говорится в сообщении.