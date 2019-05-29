Курс доллара 64.9084   Курс евро 72.4118  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 мая 2019 г.Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопров...
вчера 11:02

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".

"На Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 (местного времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18.00 (местного времени)", - отмечает компания.

Агентство напоминает, что в апреле возникла проблема с качеством российского сырья, поступающего в Белоруссию по "Дружбе".

"На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию. Несколько стран приостанавливали прокачку. В мае поставки возобновились.", - говорится в сообщении.

Другие новости

сегодня
10:00
Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для отзыва лицензии у банков
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 мая
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 мая
вчера
17:05
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в мае умеренно вырос
вчера
11:02
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"
вчера
10:12
KOF: Экономический барометр Швейцарии сократился до уровня 94.4
вчера
10:10
Правительство выделило Приморскому краю 11.2 млрд рублей на проекты развития центров экономического роста
вчера
10:06
Потребительская инфляция во Франции в мае выросла на 0.2%
вчера
10:03
Потребительские расходы во Франции в апреле увеличились на 0.8%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»