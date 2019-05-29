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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 мая 2019 г.Правительство выделило Приморскому краю 11.2 мл...
вчера 10:10

Правительство выделило Приморскому краю 11.2 млрд рублей на проекты развития центров экономического роста

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ выделило Приморскому краю дополнительно 11.2 млрд рублей на 10 из 30 мероприятий, предусмотренных планом социального развития в центрах экономического роста ДФО с 2019 по 2021 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6.6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22.44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года", - говорится в сообщении.

Денежные средства будут направлены на увеличение размера межбюджетных трансфертов по 10 проектам. Деньги направят на ремонт клинической больницы № 2, здания для детского технопарка "Кванториум", школы № 55, автомобильных дорог, реконструкцию 70 фасадов зданий, строительство автопарковки в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, в Большом Камне будет актуализирована схема водоснабжения и водоотведения, в том числе проведут устройство ливневой канализации, также предусмотрено строительство жилых домов на 750 квартир.

В пресс-службе также отметили, что 6.4 млрд рублей из объявленной суммы край получит в 2019 году, 4.8 млрд рублей - в 2020 году.

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