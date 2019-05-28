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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2019 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в апреле у...
вчера 10:10

Профицит торгового баланса Швейцарии в апреле увеличился

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в апреле увеличился и составил 2.29 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.24 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В марте профицит торгового баланса составил 3.25 млрд швейцарских франков (пересмотрено 3.18 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.98 млрд швейцарских франков.

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