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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2019 г.Европейский центральный банк запустил в обращен...
вчера 10:00

Европейский центральный банк запустил в обращение новые купюры достоинством в 100 и 200 евро

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Европейский центральный банк 28 мая запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро.Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Всего будет напечатано 3 млрд купюр нового образца, старые банкноты постепенно будут изымать из торговых сетей, при этом они остаются полноценным платежным средством.

"На новых банкнотах теперь появится портрет героини древнегреческой мифологии - Европы. Ее изображение нанесено в виде водяного знака на голографической вертикальной полосе. Еще один отличительный знак - цифры 100 или 200 в нижнем левом углу будут менять цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона. При наклоне будут проявляться голографические изображения в виде знака единой валюты", - говорится в сообщении.

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