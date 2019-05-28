"ВТБ" рассматривает возможность продажи своей "дочки" в Африке

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"ВТБ" рассматривает возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa S.A. в Анголе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Мы рассматриваем возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa, который принадлежит "ВТБ". На данный момент о деталях сделки говорить преждевременно", - говорится в сообщении.

Banco VTB Africa S.A. является единственным банком группы "ВТБ" в Африке. "ВТБ" владеет контрольным пакетом акций, его доля в уставном капитале Banco VTB Africa S.A. составляет 50.1%.

Агентство напоминает, что в конце 2018 года наблюдательный совет "ВТБ" одобрил увеличение уставного капитала Banco VTB Africa S.A. на 5 млрд кванз, что эквивалентно примерно 16 млн долларов.