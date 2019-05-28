Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 2.7% в годовом выражении

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 3.1%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 2.3% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в марте по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 3.7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В феврале индекс вырос на 3.9% в годовом выражении, таким образом, в марте повышение цен замедлилось.