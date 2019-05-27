Минкультуры РФ почти не снизило объемы незавершенного строительства в 2018 году

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год в Минкультуры России Счетная палата обратила внимание на низкую эффективность работы министерства по снижению объемов незавершенного строительства. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По сравнению с 2017 годом объем незавершенного строительства практически не изменился, на 1 января 2019 года он составил более 57 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего в составе незавершенного строительства Министерства и его подведомственных учреждений числится 223 объекта. На 21 объекте с общим объемом затрат более 1.2 млрд рублей работы приостановлены более чем на 6 месяцев без консервации.

На 1 января 2019 года из 25 объектов, запланированных на 2018 год, введен всего 1. При этом из оставшихся 24 объектов 100% техническую готовность имели только 3 объекта.

Из 18 целевых показателей ФЦП "Культура России" не достигнуто 3. Согласно докладу Минкультуры, направленному в Минэкономразвития, реализация Программы признана недостаточно эффективной.