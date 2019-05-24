Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле сократился на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 2.0%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.7% (пересмотрено с +2.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В марте показатель сократился на 0.5% (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле снизился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем, прервав трехмесячный восходящий тренд. В марте показатель вырос на 0.3%.