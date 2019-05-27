Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски станет генеральным директором компании "Утконос". Об этом говорится в сообщении "Севергрупп".

Максим Бахтин покидает пост генерального директора онлайн-гипермаркета "Утконос" в связи с переходом на другую работу в структуре группы. Планируется, что в середине июня, после прохождения необходимых формальных процедур, новым руководителем компании буден назначен Дэнни Перекальски.

"В то время как розничная торговля становится одной из ключевых сфер деятельности компаний "Севергрупп", для нас особенно важно усилить команду лучшими экспертами в этой области. Дэнни Перекальски – известный профессионал на рынке ритейла и онлайн-продаж, обладающий большим и успешным опытом управления и трансформации бизнеса. В новой роли перед ним стоит ряд важных задач по развитию "Утконоса" - ему предстоит проделать серьезную работу по повышению эффективности и уровня сервиса для клиентов компании. Уверен, что это ему по силам. Также хочу поблагодарить Максима Бахтина за проделанную работу. Он продолжит свою деятельность в структуре "Севергрупп" и займется изучением и реализацией возможностей для синергии между активами компании", - прокомментировал генеральный директор "Севергрупп" Алексей Мордашов.

Для справки: Дэнни Перекальски родился 3 декабря 1971 года. Окончил Бар-Иланский Университет в Израиле. В начале 2000-х управлял израильским филиалом Nielsen, затем возглавлял направление сервисов для розничных компаний подразделения Nielsen в Восточной Европе. В 2007-м начал работу в российском офисе Metro Cash & Carry в качестве директора по закупкам направления food, руководил департаментом Private Label & Space Management, департаментом по управлению ценообразованием. Затем был директором по маркетингу в крупнейшей российской розничной сети "Дикси", реструктурировал маркетинговое направление, что вывело компанию в ряды лидеров российского ритейла. С 2014 года работал в Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru, на протяжении последних трех лет занимал в ней должность гендиректора. В марте 2018 года был назначен управляющим директором по продуктам "Альфа-Банка".