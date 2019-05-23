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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 мая 2019 г."Сбербанк" получил право собственности на акции...
вчера 12:33

"Сбербанк" получил право собственности на акции материнской компании Антипинского НПЗ
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Группа "Сбербанк" получила право собственности на акции материнской компании Антипинского НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Группа "Сбербанк", в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", получила право собственности на акции Vikay", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Сбербанк" принял решение о досрочном взыскании задолженности АО "Антипинский НПЗ" и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение.

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