Набиуллина: инфляция в России сейчас составляет 5.1% в годовом выражении

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России на сегодня составляет 5.1% в годовом выражении, в начале 2020 года показатель вернется к 4%. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Сейчас инфляция где-то на уровне 5.1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года", - приводит агентство слова Набиуллиной.

Она также уточнила, что пик инфляции был пройден в марте. Сейчас месячные темпы роста уже опустились до уровня, соответствующего целям регулятора.

"Будем считать, что отклонение инфляции от нашей цели было по времени непродолжительное и не столь значительное", - уточнила глава регулятора.