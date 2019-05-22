Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 мая

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;
09:00 мск ВВП Германии за I квартал, финал;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;
11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за май;
11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;
11:00 мск Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за март;
16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;
17:00 мск Продажи новых домов в США за апрель;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск Выборы в Европейский парламент.