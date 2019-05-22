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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 мая

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;

09:00 мск ВВП Германии за I квартал, финал;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за май;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;

11:00 мск Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за март;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

17:00 мск Продажи новых домов в США за апрель;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск Выборы в Европейский парламент.

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