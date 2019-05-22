Индексы PMI Германии в мае сократились

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в мае сократился до 44.3% против 44.4% в апреле (пересмотрено с 44.5%) Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня в 44.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в мае сократился до 55.0% против 55.7% месяцем ранее (пересмотрено с 55.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.2%.