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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 мая 2019 г.Индексы PMI Германии в мае сократились
вчера 10:35

Индексы PMI Германии в мае сократились

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в мае сократился до 44.3% против 44.4% в апреле (пересмотрено с 44.5%) Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня в 44.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в мае сократился до 55.0% против 55.7% месяцем ранее (пересмотрено с 55.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.2%.

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