Продажи новых домов в США в апреле сократились на 6.9% (расширенное сообщение)

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в апреле сократились на 6.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 673 тыс. домов в годовом исчислении.

В марте продажи новых домов составили 723 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 692 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в апреле число проданных новых домов составит 678 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2018 года продажи новых домов увеличились на 7.0%.

В целом, в апреле было продано 66 тыс. новых домов против 72 тыс. в марте и 57 тыс. в феврале. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 18 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 10 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 10 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 342.2 тыс. долл против 305.8 тыс. в марте и 316.1 тыс. в феврале.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 393.7 тыс. долл против 372.3 тыс. в марте и 379.8 тыс. в феврале.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 332 тыс. единиц против 335 тыс. в марте и 343 тыс. в феврале.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.9 месяца против 5.6 в марте и 6.2 в феврале.