Conference Board: индекс потребительского доверия в США в апреле вырос, превысив прогноз

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле вырос до 129.2 пункта против 124.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 126.2 в сравнении с первоначально объявленным мартовским значением 124.1.

Индекс оценки текущей ситуации в апреле вырос до 168.3 против 163.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 103.0 против 98.3 в марте.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.