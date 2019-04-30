Курс доллара 64.6314   Курс евро 72.3096  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2019 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 17:07

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в апреле вырос, превысив прогноз

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле вырос до 129.2 пункта против 124.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 126.2 в сравнении с первоначально объявленным мартовским значением 124.1.

Индекс оценки текущей ситуации в апреле вырос до 168.3 против 163.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 103.0 против 98.3 в марте.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 мая
вчера
18:01
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в I квартале вырос в 10 раз - до 2,15 млрд руб
вчера
17:41
Вьетнам быстрее всех в мире переходит на мобильные электронные платежи - PwC
вчера
17:15
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии прототипа внедорожника Aurus
вчера
17:07
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в апреле вырос, превысив прогноз
вчера
17:03
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в марте вырос на 3.8%
вчера
16:47
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в апреле резко снизился
вчера
16:29
Глава Транснефти: на территорию Белоруссии сегодня уже поступила кондиционная нефть
вчера
16:20
Путин: ущерб для РФ от ситуации на нефтепроводе "Дружба" очень серьезный
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»