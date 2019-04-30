Курс доллара 64.6314   Курс евро 72.3096  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 мая

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за апрель;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за апрель;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за апрель;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за апрель;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, финал;

11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за май;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за март.

Другие новости

вчера
21:58
Facebook обновит дизайн сайта и приложений - станет более светлым
вчера
21:18
Калининградская область получит 5 млрд руб на федеральный спортивный лагерь
вчера
19:37
Поступление чистой нефти из РФ на Украину ожидается в ближайшие дни – "Укртранснафта"
вчера
19:15
США в феврале сократили добычу нефти на 1,6%, сохранив мировое лидерство - статистика
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 мая
вчера
18:01
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в I квартале вырос в 10 раз - до 2,15 млрд руб
вчера
17:41
Вьетнам быстрее всех в мире переходит на мобильные электронные платежи - PwC
вчера
17:15
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии прототипа внедорожника Aurus
вчера
17:07
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в апреле вырос, превысив прогноз
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»