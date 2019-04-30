Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 мая

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за апрель;
10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за апрель;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за апрель;
10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за апрель;
10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, финал;
11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за май;
12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за март.