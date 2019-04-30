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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2019 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:03

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в марте вырос на 3.8%

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в марте вырос на 3.8% по сравнению с февральским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1%.

По сравнению с мартом 2018 года индекс снизился на 1.2%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в марте, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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