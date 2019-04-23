Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 апреля

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за март;
04:30 мск Индекс потребительских цен в Австралии за I квартал;
07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за март;
11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель;
11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;
11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;
11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за март;
16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за апрель;
17:00 мск Заявление Банка Канады;
17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:15 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль.