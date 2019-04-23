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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 апреля

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за март;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Австралии за I квартал;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за март;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель;

11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за март;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за апрель;

17:00 мск Заявление Банка Канады;

17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:15 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль.

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