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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2019 г.Продажи новых домов в США в марте выросли на 4....
вчера 17:09

Продажи новых домов в США в марте выросли на 4.5% (расширенное сообщение)

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в марте выросли на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 692 тыс. домов в годовом исчислении.

В феврале продажи новых домов составили 662 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 667 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в марте число проданных новых домов составит 647 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с мартом 2018 года продажи новых домов увеличились на 3.0%.

В целом, в марте было продано 68 тыс. новых домов против 56 тыс. в феврале и 47 тыс. в январе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 23 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 8 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 302.7 тыс. долл против 315.2 тыс. в феврале и 303.5 тыс. в январе.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 376.00 тыс. долл против 385.3 тыс. в феврале и 362.4 тыс. в январе.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 344 тыс. единиц против 345 тыс. в феврале и 348 тыс. в январе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.0 месяца против 6.3 в феврале и 6.7 в январе.

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