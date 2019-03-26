Conference Board: индекс потребительского доверия в США в марте умеренно снизился

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 124.1 пункта против 131.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 132.1.

Индекс оценки текущей ситуации в марте понизился до 160.6 против 172.8 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 99.8 против 103.8 в феврале.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.