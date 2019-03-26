Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 3.6% в годовом выражении

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 4.3%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличился на 3.2% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.2% с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Годовой прирост индекса оказался минимальным за период с апреля 2015 года.