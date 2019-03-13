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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2019 г.Индекс цен производителей (PPI) США в феврале в...
сегодня 15:38

Индекс цен производителей (PPI) США в феврале вырос на 0.1%

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.2%.

По сравнению с февралём 2018 года индекс PPI вырос на 1.9%, замедлив темпы повышения с +2.0% в январе.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.2%.

По сравнению с февралём 2018 года индекс PPI core вырос на 2.3% против +2.5% в январе.

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