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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2019 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 0.4%

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 0.5%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.3% (пересмотрено с +1.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В декабре показатель вырос на 0.3% (пересмотрено с +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.9% в декабре (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.1%.

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