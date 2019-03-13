Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 0.5%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.3% (пересмотрено с +1.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В декабре показатель вырос на 0.3% (пересмотрено с +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.9% в декабре (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.1%.