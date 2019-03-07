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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 марта

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за февраль;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за февраль, предварительно;

10:00 мск Торговый баланс Германии за январь;

10:00 мск Объём промышленного производства в Германии за январь;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за январь;

15:30 мск Розничные продажи в США за январь;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за февраль;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за февраль;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.

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