Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3 тыс.

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 марта, сократилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 223 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 226 тыс., пересмотрено с 225 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 226.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 февраля, уменьшилось на 50 тыс. и составило 1755 тыс. против 1805 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели оставлено без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.75 тыс. до 1766.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 февраля, выросло на 40.8 тыс. и составило 2.16 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.29 млн человек.