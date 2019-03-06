Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.1 млн барр.

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 марта, вырос на 7.1 млн барр. и составил 452.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.2 млн барр. и составили 250.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.4 млн барр. и составили 136.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.8 млн барр. и составили 47.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.29 млн барр., запасы бензина сократились на 0.39 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.1 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.1 млн барр.