Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск Розничные продажи в Австралии за январь;
03:30 мск Торговый баланс Австралии за январь;
06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за январь;
09:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за февраль;
11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;
12:00 мск ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;
13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
15:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;
15:30 мск Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;
15:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:45 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;
16:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;
16:30 мск Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;
16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;
16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;
16:30 мск Расходы на рабочую силу в США, финал;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:15 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
23:00 мск Объём потребительского кредитования в США за январь.