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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2019 г.Аналитики ожидают повышения коммерческих запасо...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 1 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.7 млн барр., запасы бензина расширились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.51 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.73 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.14 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.89 млн барр.

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