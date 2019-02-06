Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;
00:45 мск Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;
02:05 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
03:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за декабрь;
10:00 мск Объём промышленного производства в Германии за декабрь;
10:45 мск Торговый баланс Франции за декабрь;
11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за февраль;
12:00 мск Розничные продажи в Италии за январь;
12:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;
13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
13:00 мск Экономический прогноз Еврокомиссии;
15:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;
15:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
17:30 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
23:00 мск Объём потребительского кредитования в США за декабрь.