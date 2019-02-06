Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;

00:45 мск Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;

02:05 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

03:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за декабрь;

10:00 мск Объём промышленного производства в Германии за декабрь;

10:45 мск Торговый баланс Франции за декабрь;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за февраль;

12:00 мск Розничные продажи в Италии за январь;

12:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

15:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

23:00 мск Объём потребительского кредитования в США за декабрь.