Продажи новых домов в США в ноябре выросли почти на 17% (расширенное сообщение)

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре выросли на 16.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. домов в годовом исчислении.

В октябре продажи новых домов составили 562 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 544 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов составит 569 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2017 года продажи новых домов снизились на 7.7%.

В целом, в ноябре было продано 48 тыс. новых домов против 44 тыс. в октябре и 46 тыс. в сентябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 302.4 тыс. долл против 325.1 тыс. в октябре и 330.3 тыс. в сентябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 362.4 тыс. долл против 395.5 тыс. в октябре и 385.2 тыс. в сентябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 330 тыс. единиц против 328 тыс. в октябре и 320 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.0 месяцев против 7.0 в октябре и 6.3 в сентябре.