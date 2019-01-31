Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 февраля

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за декабрь;

03:30 мск Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за февраль;

09:45 мск Индекс потребительского доверия в Швейцарии за январь;

10:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за декабрь;

10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;

11:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;

11:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;

12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

16:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;

16:30 мск Уровень безработицы в США за январь;

16:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за январь;

16:30 мск Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;

17:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;

18:00 мск Расходы на строительство в США;

18:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

18:00 мск Оптовые запасы в США за ноябрь, финал;

N/A мск Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за январь.