Курс доллара 66.0987   Курс евро 75.5706  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 февраля

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за декабрь;

03:30 мск Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за февраль;

09:45 мск Индекс потребительского доверия в Швейцарии за январь;

10:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за декабрь;

10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;

11:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;

11:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;

12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

16:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;

16:30 мск Уровень безработицы в США за январь;

16:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за январь;

16:30 мск Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;

17:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;

18:00 мск Расходы на строительство в США;

18:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

18:00 мск Оптовые запасы в США за ноябрь, финал;

N/A мск Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за январь.

Другие новости

сегодня
19:24
РЖД к Универсиаде в Красноярске направили в 2016-2019 гг 3,7 млрд руб на 28 объектов
сегодня
19:07
ОБЪЕМ НЕЗАКОННОГО ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ РФ ЧЕРЕЗ БАНКИ В 2018 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ НА 20%, ДО 63 МЛРД РУБ - ЗАМПРЕД ЦБ СКОБЕЛКИН
сегодня
18:55
ЦБ РФ думает над заменой бумажной версии лицензий финансовых организаций на QR-код
сегодня
18:33
Цена на нефть марки WTI впервые с 21 ноября поднялась выше $55 за баррель
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 февраля
сегодня
18:26
Россельхознадзор может временно ограничить импорт соевых бобов из Бразилии
сегодня
18:15
Продажи новых домов в США в ноябре выросли почти на 17% (расширенное сообщение)
сегодня
18:08
Продажи новых домов в США в ноябре выросли почти на 17%
сегодня
18:05
Арбитраж Москвы приостановил дело о банкротстве издательства "Наука"
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»