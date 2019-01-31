Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 февраля

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;
00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;
02:30 мск Уровень безработицы в Японии за декабрь;
03:30 мск Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, финал;
04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за февраль;
09:45 мск Индекс потребительского доверия в Швейцарии за январь;
10:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за декабрь;
10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;
11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;
11:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;
11:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;
11:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;
12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;
12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь;
13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;
13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;
16:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;
16:30 мск Уровень безработицы в США за январь;
16:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за январь;
16:30 мск Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;
17:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;
17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;
18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;
18:00 мск Расходы на строительство в США;
18:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;
18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;
18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;
18:00 мск Оптовые запасы в США за ноябрь, финал;
N/A мск Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за январь.