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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2019 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:05

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре снизился на 2.2%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре снизился на 2.2% по сравнению с ноябрьским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8%.

По итогам 2018 года индекс снизился на 9.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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