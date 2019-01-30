Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.9 млн барр.

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 25 января, вырос на 0.9 млн барр. и составил 445.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 3.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.2 млн барр. и составили 257.4 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 2.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.1 млн барр. и составили 141.3 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.1 млн барр. и составили 41.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.15 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.211 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.68 млн барр.