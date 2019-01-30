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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2019 г.Аналитики ожидают повышения коммерческих запасо...
вчера 17:20

Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 25 января.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.1 млн барр., запасы бензина расширились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.15 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.211 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.68 млн барр.

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