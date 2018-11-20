Профицит торгового баланса Швейцарии в октябре увеличился

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в октябре увеличился и составив 3.75 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.45 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2017 года.

В сентябре профицит торгового баланса составил 2.33 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 2.43 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.89 млрд швейцарских франков.