Правительство РФ почти вдвое увеличило пособие по безработице

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2019 год. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Установить на 2019 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1.5 тысяч рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тысяч рублей", - говорится в документе.

Максимальная величина для признанных безработными граждан предпенсионного возраста составит от 1.5 тысяч до 11280 рублей.