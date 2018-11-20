Курс доллара 65.5871   Курс евро 75.1825  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 ноября

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

06:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

11:20 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

13:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за октябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за октябрь;

18:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

вчера
10:15
Профицит торгового баланса Швейцарии в октябре увеличился
вчера
10:05
Индекс цен производителей (PPI) Германии в октябре увеличился на 0.3%
вчера
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 8 КОП, ДО 65,63 РУБ, ЕВРО ПРИБАВЛЯЕТ 7 КОП, ДОСТИГАЯ 75,16 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
09:46
ОБЗОР: Картофель или кошелек: как в Египте борются с ростом цен на продукты питания
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 ноября
вчера
08:39
Стал известен облик поездов для ВСМ в России
вчера
03:15
Более 40% всех займов россиян в МФО просрочены - исследование
вчера
00:39
АНОНС: Представители более 40 стран примут участие в форуме "Нефть и газ Туркменистана"
вчера
00:09
Госдума рассмотрит во II чтении проект об изменении параметров бюджета РФ на 2018 г
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»