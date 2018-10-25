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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2018 г.Прибыль American Airlines снизилась
сегодня 16:50

Прибыль American Airlines снизилась

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила о снижении чистой прибыли по итогам III квартала до 341 млн долл или 0.74 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 661 млн долл или 1.36 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.13 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 11.56 млрд долл по сравнению с 10.97 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.13 долл на акцию и доход 11.57 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.4%.

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