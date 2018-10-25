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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2018 г.Прибыль нефтяной компания ConocoPhillips выросла
сегодня 17:26

Прибыль нефтяной компания ConocoPhillips выросла

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания ConocoPhillips в четверг сообщила о росте чистой прибыли в III квартале в размере 1.9 млрд долл или 1.59 долл на акцию в сравнении с 400 млн долл или 0.34 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.36 долл на акцию.

Аналитики прогнозировали убытки компании на уровне 0.19 долл на акцию.

В день публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли 1.2%.

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