Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 6.0 млн барр.

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 октября, вырос на 6.0 млн барр. и составил 410.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.76 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.0 млн барр. и составили 236.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.672 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.7 млн барр. и составили 133.5 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.83 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.3 млн барр. и составили 658.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.4 млн барр. и составили 26.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.75 млн барр., запасы бензина повысились на 3.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.3 млн барр.