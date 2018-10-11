Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за сентябрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;

15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.