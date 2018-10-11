Курс доллара 66.1832   Курс евро 76.0710  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2018 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 5 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.76 млн барр., запасы бензина снизились на 0.672 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.83 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.75 млн барр., запасы бензина повысились на 3.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.3 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 октября
сегодня
18:21
Кабмин утвердил план развития магистральной инфраструктуры РФ
сегодня
18:05
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 6.0 млн барр.
сегодня
17:36
Путин утвердил отчеты об исполнении бюджетов соцфондов за 2017 г
сегодня
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов
сегодня
17:08
Вступили в силу поправки в межправсоглашение, разрешающие Сербии реэкспорт газа из РФ
сегодня
17:00
СК "Согласие" приступила к рассмотрению обстоятельств аварии "Союза"
сегодня
16:56
Путин подписал закон об освобождении от госпошлин сделок с жильем в аварийных домах
сегодня
16:40
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "КОР"
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»