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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:49

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.25 тыс.

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 сентября, выросло на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 208 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 202 тыс., пересмотрено с 201 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 206.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 сентября, увеличилось на 16 тыс. и составило 1661 тыс. против 1645 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели осталось без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 12.25 тыс. до 1679.25 тыс. (минимум с 10 ноября 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 сентября, сократилось на 34.5 тыс. и составило 1.49 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.77 млн человек.

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