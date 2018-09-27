Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост произошел благодаря увеличению на 13% заказов на коммерческие самолеты.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.9%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1.2% (пересмотрено с (-1.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В июле показатель вырос на 0.2% (пересмотрено с +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.5% в июле.