Пенсионный фонд России оценил возможный доход от конфискации средств у коррупционеров

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам представителя ПФР, конфискация средств у коррупционеров может принести в бюджет Пенсионного фонда России до 1.8 млрд рублей за шесть лет. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Согласно статистике предыдущих лет, среднегодовой объем конфискованных средств, поступивших в федеральный бюджет, составляет порядка 300 млн рублей. То есть в ближайшие шесть лет бюджет Пенсионного фонда может получить в общей сложности до 1.8 млрд рублей дополнительно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все полученные таким образом средства в любом случае пойдут на выплату пенсий гражданам. "Пенсионный фонд Российской Федерации всячески поддерживает данную инициативу. На наш взгляд, идея направить конфискованные у коррупционеров средства на повышение пенсий, сколько бы их ни было, носит нравственно-идеологический, человеческий характер".