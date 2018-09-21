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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, предварительно;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно.

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