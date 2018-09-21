Индексы PMI Германии в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в сентябре сократился до 53.7% против 55.9% в августе (пересмотрено с 56.1%). Аналитики прогнозировали понижение показателя до уровня 55.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре увеличился до 56.5% против 55.0% месяцем ранее (пересмотрено с 55.2%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 55.1%.