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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2018 г.Индексы PMI Германии в сентябре изменились разн...
вчера 10:35

Индексы PMI Германии в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в сентябре сократился до 53.7% против 55.9% в августе (пересмотрено с 56.1%). Аналитики прогнозировали понижение показателя до уровня 55.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре увеличился до 56.5% против 55.0% месяцем ранее (пересмотрено с 55.2%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 55.1%.

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