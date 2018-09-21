Индексы PMI Франции в сентябре сократились

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в сентябре сократился до 52.5% против 53.5% в июле (пересмотрено с 53.7). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.3.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 54.3% против 55.4% месяцем ранее (пересмотрено с 55.7). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.2%.