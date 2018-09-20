ЦБ докапитализирует "Азиатско-Тихоокеанский банк" на 9 млрд рублей

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России докапитализирует "Азиатско-Тихоокеанский банк" на 9 млрд рублей, выкупив дополнительный выпуск акций кредитной организации. В результате Банк России станет владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) будет обеспечено соблюдение Банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.

Средства, ранее предоставленные Банком России на поддержание ликвидности в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства, были возвращены Банком в полном объеме в соответствии с условиями их предоставления.

В дальнейшем предполагается продажа "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) новому инвестору.