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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за август;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за август;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна.

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